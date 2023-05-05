النفط يستعيد قوته.. و”برنت” يقفز إلى 75 دولارا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط اليوم لكنها لا تزال في طريقها لتكبد ثالث خسارة أسبوعية بعد تراجعات حادة.

وجاءت هذه التراجعات بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الصيني.

وارتفع خام برنت 2.61 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 75.11 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.70 دولار، أو 3.9 بالمئة، إلى 71.26 دولار للبرميل، بحسب “رويترز” .

خسائر على مدار 4 أيام

وكان الخامان قد سجلا خسائر على مدى أربعة أيام متتالية دفعت العقد للهبوط لأدنى مستوياته منذ أواخر 2021.

وفي هذه اللحظات، يتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع منخفضا حوالي 5.5 بالمئة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع نسبته سبعة بالمئة.

وأمس، تراجعت أسعار النفط، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 72.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بأكثر من 9 % وهبوطها في وقت سابق من اليوم الخميس إلى 71.28دولار، بحسب “رويترز”.

خام غرب تكساس

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.88 دولار، وانخفض هذا الخام 11 % تقريبا من يوم الجمعة وحتى الإغلاق أول أمس الأربعاء.

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