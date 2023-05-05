الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
النفط يستعيد قوته.. و”برنت” يقفز إلى 75 دولارا للبرميل
تحذير عاجل من موجة حارة على معظم مناطق المملكة تبدأ السبت
8 خطوات تساعدك على التحكم في ضغط الدم
طبيب متخصص يُحذر هؤلاء المرضى من عادة خطيرة تؤدي لكارثة
انفجارات ضخمة.. السودان يطالب دول العالم بتصنيف الدعم السريع “منظمة إرهابية”
استبدال عكسي لمفصل كتف مريضة ستينية في مستشفى الإيمان العام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

النفط يستعيد قوته.. و”برنت” يقفز إلى 75 دولارا للبرميل

النفط يستعيد قوته.. و”برنت” يقفز إلى 75 دولارا للبرميل

النفط يستعيد قوته.. و”برنت” يقفز إلى 75 دولارا للبرميل
٠٩:١٧:٣٧ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط اليوم لكنها لا تزال في طريقها لتكبد ثالث خسارة أسبوعية بعد تراجعات حادة.

وجاءت هذه التراجعات بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الصيني.

وارتفع خام برنت 2.61 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 75.11 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.70 دولار، أو 3.9 بالمئة، إلى 71.26 دولار للبرميل، بحسب “رويترز” .

خسائر على مدار 4 أيام

وكان الخامان قد سجلا خسائر على مدى أربعة أيام متتالية دفعت العقد للهبوط لأدنى مستوياته منذ أواخر 2021.

وفي هذه اللحظات، يتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع منخفضا حوالي 5.5 بالمئة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع نسبته سبعة بالمئة.

وأمس، تراجعت أسعار النفط، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 72.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بأكثر من 9 % وهبوطها في وقت سابق من اليوم الخميس إلى 71.28دولار، بحسب “رويترز”.

خام غرب تكساس

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.88 دولار، وانخفض هذا الخام 11 % تقريبا من يوم الجمعة وحتى الإغلاق أول أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا:

“النفط” يُوقف نزيف الخسائر.. و”برنت” يسجل 73 دولارًا للبرميل

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط برنت خام برنت سعر خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
سجن 12 متهمًا في كارثة سيول جدة يدخل حيز التنفيذ

سجن 12 متهمًا في كارثة سيول جدة يدخل حيز التنفيذ

٠٩:٢٥ ص، الأربعاء، ١٨ يونيو ٢٠١٤
بالصور.. «مدني حائل» يُخرج ناقتين من خزان مياه تحت الإنشاء

بالصور.. «مدني حائل» يُخرج ناقتين من خزان مياه تحت الإنشاء

٠٨:١٤ م، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠١٦
هل سيتم إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعفت أسعارها؟ وزير التجارة يجيب (فيديو)

هل سيتم إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعفت أسعارها؟ وزير التجارة يجيب (فيديو)

٠٥:٣٣ م، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
مصمم كولومبي يبتكر «ثوباً سعوديًّا» مقاوماً للرصاص (صور)

مصمم كولومبي يبتكر «ثوباً سعوديًّا» مقاوماً للرصاص (صور)

٠٤:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *