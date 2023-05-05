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تحذير عاجل من موجة حارة على معظم مناطق المملكة تبدأ السبت

تحذير عاجل من موجة حارة على معظم مناطق المملكة تبدأ السبت

تحذير عاجل من موجة حارة على معظم مناطق المملكة تبدأ السبت
٠٩:١٧:٢٩ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من موجة حر متوسطة القوة إلى شبه قوية  تؤثر غدًا على معظم مناطق.

موجة حارة على الشرقية ومعظم المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الموجة هي موجة اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة،

بحيث تكون حول معدلاتها الطبيعية إلى أعلى بالنسبة للشرقية بينما باقي المناطق حول معدلاتها.

ذروة موجة الحر مستمرة نهاية الأسبوع

وأضاف أن ذروتها نهاية الأسبوع ومتوقع تمركزها بشكل ملموس ومباشر على المنطقة الشرقية ودول الخليج.

الموجة تؤثر على هذه المناطق

ويليها في التأثير أجزاء من منطقتي مكة والمدينة، ويليها أجزاء من المنطقة الوسطى،

ثم المنطقة الشمالية، بنسب متفاوته في درجات الحرارة.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

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وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات البرد ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة،ومكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية،

وشدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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