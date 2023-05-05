طبيب متخصص يُحذر هؤلاء المرضى من عادة خطيرة تؤدي لكارثة

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حذر الطبيب المتخصص وأستاذ أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، مرضى النقرس من عادة خطيرة تؤدي لكارثة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن من لديه نقرس أو أملاح زائدة عليه أن يتجنب عادة الإكثار من استخدام الأملاح ويستبدلها بالليمون في كل طعامه.

نصيحة بنظام غذائي صحي مناسب

كما أن هؤلاء عليهم شرب ماء مفلتر قليل الملح أو معلب بكميات كثيرة، مع تقليل الأطعمة المالحة كاللحوم الحمراء والمكسرات المملحة والأجبان المملّحة وكل شيءٍ مملّح.

وكما حذر الخضيري من كثرة تناول الشيبسات مثل دوريتوز وغيرها أو أي أغذية مملحة ملح عالي ويلتزم بالعلاجات اللازمة والأدوية المناسبة التي يتم صرفها له من قبل المستشفى الذي يتابع فيه.

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وحسب الخبراء، فإن النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل ينتج عن تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، مما يؤدي إلى ألم شديد والتهاب.

ويمكن أن يحدث بسبب مجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة، مثل الاستهلاك العالي للأطعمة الغنية بالبيورين “اللحوم” والكحول.

طرق للتحّكم بالضغط وبالأملاح والنقرس

في الوقت نفسه، كشف الخضيري، أن هناك عدة طرق للتحّكم بالضغط وبالأملاح والنقرس، أبرزها:

1 – تجنب المكسرات المملحة.

2 – ترك الأملاح وبالذات بالطعام وعدم إضافة أي ملح وممكن استخدام ليمون بدل الملح.

3 – ضرورة تجنب اللحوم الحمراء واستبدلها بالسمك والدجاج وتضيف لها ليمون وليس ملح.

4 – شرب ماء كثير صافي مفلتر قليل الملح وقليل الصوديوم، “حاجة الجسم٥ جرام ملح”، وما زاد استبدله بالليمون.

أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية

كما كشف الخضيري أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية، يكون فقط بالمشي والرياضة وأي جهد حركي سواء عمل المنزل أو أداء الأعمال اليومية، أو المشي من والى المسجد.

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