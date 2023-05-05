انفجارات ضخمة.. السودان يطالب دول العالم بتصنيف الدعم السريع “منظمة إرهابية”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، أنها تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع “منظمة إرهابية”.

الجيش يرفض الحوار مع الدعم السريع

وقال مبعوث البرهان: إنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مباشر مع الدعم السريع، وأنه سيبحث في جدة مدة الهدنة في السودان والممرات الآمنة.

وأكد أن الجيش السوداني قبل اقتراحات الهدنة تقديرا للظروف الإنسانية، وسط تجدد الاشتباكات بمحيط منطقة المطار في الخرطوم.

تعطيل محطات التحكم بالكهرباء والمياه

وأوضح أن الدعم السريع أجبر مهندسين على تعطيل محطات التحكم بالكهرباء والمياه فانقطعت عن مناطق واسعة.

ووسط فرار مئات آلاف السودانيين إلى البلدان المجاورة دوت انفجارات قوية تزامنًا مع تحليق الطائرات الحربية وسط الخرطوم وفي محيط القصر الرئاسي.

فقدان مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال

ونقلت وكالة رويترز عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، أن نحو مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال فقدت بالسودان منذ اندلاع العنف.

اقرأ أيضًا:

نقلت 7839 شخصًا.. 19 عملية إجلاء للقوات البحرية من السودان إلى المملكة

وكشف وزير الخارجية الكيني، أنه من المؤسف أن جنرالين في السودان قررا أن يدخلا في مواجهة على حساب الشعب.

قادة في السودان يقاومون استتاب الحكم للمدنيين

وأضاف أن قادة في السودان يقاومون منذ فترة فكرة استتاب الحكم للمدنيين، وأنه تم التواصل مع الجنرالين وتمكنا من إقرار هدنة وهذا إنجاز للسودانيين.

اقرأ أيضًا:

وصول سفينة أمريكية تحمل 222 من جنسيات متعددة لجدة قادمة من السودان

وبين أن القتال في السودان قوض على نطاق واسع قدرة القطاع الصحي على خدمة المواطنين،

معربًا عن قلقه من احتمال تفكك السودان وتحوله إلى جيوب صغيرة.