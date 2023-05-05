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استبدال عكسي لمفصل كتف مريضة ستينية في مستشفى الإيمان العام
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استبدال عكسي لمفصل كتف مريضة ستينية في مستشفى الإيمان العام

استبدال عكسي لمفصل كتف مريضة ستينية في مستشفى الإيمان العام

استبدال عكسي لمفصل كتف مريضة ستينية في مستشفى الإيمان العام
٠٨:٣٠:٤٠ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي متخصص بجراحة العظام في مستشفى الإيمان العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في إجراء عملية الاستبدال العكسي لمفصل الكتف لمريضة ستينية تعرضت إلى إصابة أدت إلى كسر معقد في مفصل الكتف.

وخلال الجراحة التي أجريت تحت قيادة رئيس قسم العظام د. نايف العامر؛ تم استبدال الجزء الكروي من رأس عظمة العضد إلى مفصل صناعي مجوّف، واستبدال التجويف في عظمة لوح الكتف إلى مفصل كروي؛ مما يساهم في إنشاء مفصل أكثر استقرارًا يمتاز بنقطة ارتكاز ثابتة في المرضى كبار السن عند حصول ضمور في أوتار الكتف المدوّرة.

 

وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وتم تحويل المريضة إلى التأهيل الطبي لاستكمال الخطة العلاجية والتأهيلية؛ لتتمكن من استعادة حركة مفصل الكتف بشكل طبيعي بإذن الله.

الجدير بالذكر أن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة في جراحة العظام وخصيصًا جراحة الطرف العلوي، وتأتي ضمن العديد من الخدمات التخصصية التي يقوم بها مستشفى الإيمان العام.

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