الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. بشرى سارة من وزارة “الحج” للمواطنين والمقيمين
لأولياء الأمور.. تنبيه مهم من “تقوم التعليم” بشأن اختبارات “نافس”
وصفة طبيعية.. كيف تتخلص من رائحة الثوم بسهولة؟
النفط يستعيد قوته.. و”برنت” يقفز إلى 75 دولارا للبرميل
تحذير عاجل من موجة حارة على معظم مناطق المملكة تبدأ السبت
8 خطوات تساعدك على التحكم في ضغط الدم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. بشرى سارة من وزارة “الحج” للمواطنين والمقيمين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة “الحج” للمواطنين والمقيمين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة “الحج” للمواطنين والمقيمين
٠٩:٥٢:٥١ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير الحج والعمرة “عبد الفتاح مشاط”، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار أكثر من 56 ألف تصريح لحجاج الداخل.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن التسجيل سيستمر – بمشيئة الله – حتى بداية ذو الحجة، مؤكدًا أن إكمال التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار تصاريح حج 1444هـ.

تأكيد أخذ اللقاحات للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

وأشار إلى وزارة الصحة أكدت على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ من الداخل بضرورة الإسراع في أخذ لقاحي الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية واستكمال التحصين للقاحات فيروس كورونا.

وأضاف أن أخذ التطعيمات يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي,

مؤكدة أهمية أخذ مشورة الطبيبفيما يخص لقاح الحمى الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق.

ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية

 فيما شدد “الصحة”، على ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الأخيرة،

في حين أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا اللقاح في الموسم الحالي.

ولفتت إلى أن اللقاحات مهمة على الحجاج أخذها من الآن وحتى ما قبل الحج بعشرة أيام.

طريقة معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية

وأوضحت الصحة أنه يُمكن معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية التي تتوفر فيها تطعيمات الحج عبر تطبيق صحتي من خلال الضغط على هذا الرابط.

اقرأ أيضًا:

نداء عاجل من “الصحة” للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإنفلونزا الموسمية التطعيمات الحمى الشوكية حجاج الداخل فيروس كورونا موسم الحج وزارة الحج

مواد ذات صلة

المزيد
في عاصمة خليجية.. وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

في عاصمة خليجية.. وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

١١:١٢ ص، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات باتجاه مطار نجران

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات باتجاه مطار نجران

٠٥:١١ م، الخميس، ٢٣ مايو ٢٠١٩
منارة دون مسجد بالحوطة.. والأوقاف: جارٍ البناء (صورة)

منارة دون مسجد بالحوطة.. والأوقاف: جارٍ البناء (صورة)

١٠:٣١ ص، الأثنين، ١٦ يونيو ٢٠١٤
أول حكم نهائي واجب النفاذ ضد «العقاري».. 500 ألف ريال للمستحقين ‎

أول حكم نهائي واجب النفاذ ضد «العقاري».. 500 ألف ريال للمستحقين ‎

٠٤:٣٢ م، الأثنين، ١٩ فبراير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *