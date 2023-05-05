عاجل.. بشرى سارة من وزارة “الحج” للمواطنين والمقيمين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير الحج والعمرة “عبد الفتاح مشاط”، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار أكثر من 56 ألف تصريح لحجاج الداخل.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن التسجيل سيستمر – بمشيئة الله – حتى بداية ذو الحجة، مؤكدًا أن إكمال التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار تصاريح حج 1444هـ.

تأكيد أخذ اللقاحات للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

وأشار إلى وزارة الصحة أكدت على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ من الداخل بضرورة الإسراع في أخذ لقاحي الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية واستكمال التحصين للقاحات فيروس كورونا.

وأضاف أن أخذ التطعيمات يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي,

مؤكدة أهمية أخذ مشورة الطبيبفيما يخص لقاح الحمى الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق.

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة "عبد الفتاح مشاط": أكثر من 56 ألف تصريح لحجاج الداخل.. وسيستمر التسجيل حتى بداية ذو الحجة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/BajdJgr413 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023

ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية

فيما شدد “الصحة”، على ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الأخيرة،

في حين أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا اللقاح في الموسم الحالي.

ولفتت إلى أن اللقاحات مهمة على الحجاج أخذها من الآن وحتى ما قبل الحج بعشرة أيام.

طريقة معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية

وأوضحت الصحة أنه يُمكن معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية التي تتوفر فيها تطعيمات الحج عبر تطبيق صحتي من خلال الضغط على هذا الرابط.

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