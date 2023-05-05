كيف يمكن لهاتفك أن يزيد من إصابتك بمرض قاتل؟.. دراسة تدق ناقوس الخطر

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حذرت دراسة من أن المكالمات الهاتفية ترفع ضغط الدم وتضغط على القلب.

وقارن الخبراء البيانات الخاصة باستخدام الهاتف المحمول اليومي وحالات ارتفاع ضغط الدم الجديدة في 212 ألفًا و46 بريطانيًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا.

وتوصلوا إلى أن مستخدمي الهاتف معرضون لخطر الإصابة بالحالة بنسبة سبعة في المائة – مقارنة بالأشخاص الذين لايستخدمون الهاتف المحمول بانتظام .

استخدام الهاتف لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع

والأشخاص الذين تحدثوا لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع لديهم مخاطر أعلى بنسبة 12 في المائة من أولئك الذين يستخدمون الهواتف ولكنهم يقضون وقتًا أقل في المكالمات.

وأظهرت النتائج أن الذين يستخدمون الهاتف لأكثر من ست ساعات أسبوعيًا يزداد لديهم خطر الإصابة بضغط الدم بنسبة 25 في المائة.

وقال البروفيسور شيانوي تشين، المقيم في الصين في “دورية القلب الأوروبية إن موجات الراديو المنبعثة من الهواتف ارتبطت بارتفاع ضغط الدم. أو يمكن أن يكون مستخدمو الهاتف بكثافة يعانون من صحة نفسية أسوأ، مما يؤثر على قلوبهم”.

وأوضح البروفيسور تشين: “إن عدد الدقائق التي يقضيها الأشخاص في التحدث على الهاتف المحمول مهم لصحة القلب. المزيد من الدقائق يعني مخاطر أكبر”.

غير أنه لم يكن لاستخدام الجهاز بدون استخدام اليدين أي تأثير على احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقال البروفيسور تشين: “مطلوب مزيد من البحث لتكرار نتائجنا ولكن حتى ذلك الحين يبدو من الحكمة تقليل المكالمات الهاتفية إلى الحد الأدنى”.

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