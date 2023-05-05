انخفاض الطلب العالمي على الذهب بنسبة 13٪

تواصل – فريق التحرير:

سجل الطلب العالمي على الذهب تراجعا – خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي – مع انخفاض مشتريات المستثمرين ورغم مشتريات البنوك المركزية.

وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر الجمعة، عن انخفاض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طناً، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات.

البنوك المركزية

واشترت البنوك المركزية 228 طناً من الذهب؛ وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول ثلاثة أشهر من عام في البيانات التي يعود تاريخها لعام 2000.

وبلغ الطلب الصيني على المجوهرات 198 طناً، في أكبر وتيرة فصلية منذ الربع الأول من عام 2015؛ بدعم من إنهاء القيود المرتبطة بالوباء.

وأشار التقرير إلى احتمالية نمو الطلب على الاستثمار هذا العام، وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة العام الماضي.

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