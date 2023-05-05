بين الحياة والموت.. نقل شاب إلى الرعاية المركزة بسبب عطسة!

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أصيب شاب أمريكي بجلطة دماغية إثر عطسة، ليتم نقله إلى المستشفى ما بين الحياة والموت.

تعود الواقعة إلى ما قبل نحو سنوات، وتحديدًا إلى سبتمبر 2016، عندما كان سام ميسينا الطالب بجامعة ألاباما الأمريكية مستلقيًا في سريره بالكلية.

وعلى إثر ذلك، سارع للاتصال بأمه التي اتصلت بصديقته من أجل مساعدته.

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تفاصيل الحالة

استعرض ميسينا البالغ من العمر 26 عامًا الآن تفاصيل الواقعة، قائلاً: “انفجر عقلي إلى حد كبير وخرجت الجلطة من فتحات أنفي. كان يجب أن أموت”.

بعد أن استعاد وعيه، بدأ يعاني من وخز في يديه وتشوش في الرؤية. وسرعان ما أدرك الأطباء أنه يعاني من نزيف في الدماغ وتم نقله على الفور إلى مستشفى آخر لمزيد من العلاج والجراحة.

وتم تشخيص حالته لاحقًا بأنه مصاب بالتشوه الشرياني الوريدي (AVM)، وهي حالة عصبية تسبب تشابكًا في الأوعية الدموية التي تربط الشرايين والأوردة في الدماغ.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية، فإنه مرض نادر الحدوث ويحدث في أقل من واحد في المائة من السكان. وغالبًا ما يستمر لسنوات دون اكتشافه حتى تتمزق وتسبب نزيفًا في الدماغ ومشاكل أخرى.

في حالة الشاب سام، تسبب التمزق في سكتة دماغية صغيرة أثرت على المنطقة البصرية من دماغه. وأُجبر على ترك الجامعة للخضوع لثلاث جولات من جراحة الدماغ لإزالة الجلطة، وفقُا لصحيفة “ذا صن”.

قال: “مكثت في المستشفى لمدة أسبوع وكان لديّ 27 قطعة أساسية، ثم تعافيت في السرير في المنزل لمدة شهر قبل إزالة الدبابيس. لقد كان وقتًا غريبًا، كل ما كنت أفكر فيه هو كيفية إعادة حياتي إلى المسار الصحيح”.

على الرغم من الرعب، اختار سام استخدام ما حدث له كمصدر إلهام إيجابي – قائلاً إن ذلك ساعده في بناء عمله .

وهو مؤسس مجموعة “ميديا ماوس”، المتخصصة في إنشاء مقاطع فيديو للعلامات التجارية.

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أعراض التشوه الشرياني الوريدي

وفيما يلي أعراض التشوه الشرياني الوريدي:

في حوالي 15 في المائة من الحالات، لا تسبب التشوهات الشريانية الوريدية أعراضًا ويتم اكتشافها بالمصادفة، وفقًا ليئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالحالة:

النوبات: يتم اكتشاف حوالي 20 في المائة من الحالات لأن المريض يعاني من نوبة صرع

النزف: تم اكتشاف أكثر من 50 في المائة من التشوهات الشريانية الوريدية بعد النزف. تشمل العلامات ظهور مفاجئ للصداع الشديد غالبًا مع الغثيان والقيء ومشاكل عصبية أو انخفاض مستوى الوعي

الصداع: قد يكون سبب الصداع هو ارتفاع تدفق الدم عبر التشوه الشرياني الوريدي

السكتات الدماغية: قد تسبب التشوهات الشريانية الوريدية في الدماغ أعراضًا تشبه السكتة الدماغية عن طريق حرمان أنسجة المخ القريبة من الأكسجين والمواد المغذية