الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
كيف يمكن لهاتفك أن يزيد من إصابتك بمرض قاتل؟.. دراسة تدق ناقوس الخطر
انخفاض الطلب العالمي على الذهب بنسبة 13٪
بين الحياة والموت.. نقل شاب إلى الرعاية المركزة بسبب عطسة!
شاهد.. جريان السيول شمال وادي بن هشبل مع بردية بيشة القوية في عسير
المملكة السابعة عالميا بين الدول الأكثر تفاؤلا
نداء عاجل من “الصحة” للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. جريان السيول شمال وادي بن هشبل مع بردية بيشة القوية في عسير

شاهد.. جريان السيول شمال وادي بن هشبل مع بردية بيشة القوية في عسير

شاهد.. جريان السيول شمال وادي بن هشبل مع بردية بيشة القوية في عسير
٠٧:٣٢:١٥ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية على مناطق جنوب المملكة، جرت عصر اليوم السيول في شمال وادي بن هشبل مع بردية بيشة القوية في منطقة عسير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة في وادي بن هشبل، مع بردة قوية في بيشة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية،

مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية السيول الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية بردياتـ عسير حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. عمالة مجهولة تُقطِّع أشجار “القرض” لتفحيمها في المخواة

بالصور.. عمالة مجهولة تُقطِّع أشجار “القرض” لتفحيمها في المخواة

١٢:٥٥ ص، الأثنين، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٤
الأمطار تروي أراضي الطائف

الأمطار تروي أراضي الطائف

١١:٢٧ ص، الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
سويسرا.. 7 جرحى في هجوم مسلح على قطار ركاب

سويسرا.. 7 جرحى في هجوم مسلح على قطار ركاب

٠٩:٠٧ م، السبت، ١٣ أغسطس ٢٠١٦
بالصور.. السيطرة على حريق ناقلتي وقود في المدينة

بالصور.. السيطرة على حريق ناقلتي وقود في المدينة

٠١:١٦ ص، الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *