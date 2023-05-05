شاهد.. جريان السيول شمال وادي بن هشبل مع بردية بيشة القوية في عسير

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استمرارًا للحالة المطرية على مناطق جنوب المملكة، جرت عصر اليوم السيول في شمال وادي بن هشبل مع بردية بيشة القوية في منطقة عسير.

🔴 فيديو

سيول شمال شرق وادي_بن_هشبل

شرق منطقة #عسير

الجمعة ١٥ شوال ١٤٤٤هـ

5 مايو 2023م

من | خالد القحطاني

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. pic.twitter.com/cDT7vxPopF — طقس (@tqqs) May 5, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة في وادي بن هشبل، مع بردة قوية في بيشة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة والجوف والحدود الشمالية.

🔴 فيديو متداول

بردية قوية غرب صمخ

جنوب بيشة

الجمعة ١٥ شوال ١٤٤٤هـ

5 مايو 2023م

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. pic.twitter.com/h3ZD43dLdX — طقس (@tqqs) May 5, 2023

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية،

مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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