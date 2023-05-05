المملكة السابعة عالميا بين الدول الأكثر تفاؤلا

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أظهر استطلاع مؤشر الثقة السنوي لعام 2023، الخاص بشركة “إيدلمان”، أن المملكة تحتل المرتبة السابعة بين أكثر الدول تفاؤلا وثقة في الدول محل الدراسة.

مستويات الثقة

ويعني التقرير بقياس مستويات الثقة في المؤسسات الأربع الرئيسية في المملكة: (الحكومة، قطاع الأعمال، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام)، وشمل أكثر من 32 ألف مشارك بـ28 دولة.

وأوضح أن مؤشر الثقة في الحكومة حقق نسبة 83%، ويعد الأعلى مقارنة مع المتوسط العالمي للثقة في الحكومات والذي انخفض ليصل لنحو 50% فقط بحسب مجموع آراء المشاركين من الدول محل الدراسة.

قطاع الأعمال

وأسفرت الدراسة عن مستويات مرتفعة من الثقة في جميع المؤسسات بالمملكة، ففي قطاع الأعمال سجل الاستطلاع وصول نسبة الثقة إلى 73%.

وأشار إلى أن 79% من الموظفين يثقون في صاحب العمل، مضيفا: اعتبارا من شهر يونيو القادم سيقوم 37% من المشاركين بشراء المنتجات والخدمات بناء على مبادئهم وقيمهم.

وبالنسبة لمؤشر الثقة في المنظمات غير الحكومية، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة بنسبة تبلغ 66%، حيث تم تصنيف منظمة الصحة العالمية ضمن المنظمات العالمية الأكثر ثقة.

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