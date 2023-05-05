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“الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً
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“الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً

“الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً

“الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً
٠٧:٠٠:٣٤ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح على نجران

وأوضح أنه يحذر من أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران.

وأضاف أن الحالة المتوقعة تشمل محافظات “بدر الجنوب، ثار، خباش، حبونا، يدمة”،

مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار غزيرة على عسير ورياح نشطة بالمدينة

كما أصدر المركز تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية

وأفاد المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وذلك على مدينة أبها ومحافظات “أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب”، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

رياح نشطة على محافظتي بدر ووادي الفرع

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية على محافظتي بدر ووادي الفرع.

أمطار ورياح مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

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رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية.

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة،

على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

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