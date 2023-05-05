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وإجراء عاجل.. دوريات الأمن تقبض على مقيم يمني ارتكب هذا الفعل بالجوف
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وإجراء عاجل.. دوريات الأمن تقبض على مقيم يمني ارتكب هذا الفعل بالجوف

وإجراء عاجل.. دوريات الأمن تقبض على مقيم يمني ارتكب هذا الفعل بالجوف

وإجراء عاجل.. دوريات الأمن تقبض على مقيم يمني ارتكب هذا الفعل بالجوف
٠٦:٥٨:٥٢ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات.

 كما ضبط بحوذته ذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

 

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ضبط مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية

فيما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين بحوزتهما مبلغ مالي وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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طرق الإبلاغ بتهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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