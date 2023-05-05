إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية.

إصابة العشرات بجروح اختناقات

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق،

وذلك خلال مواجهات اندلعت في قرى بيت دجن وبيتا بمدنية نابلس شمال الضفة الغربية، بعد الاعتداء على مسيرات منددة بالاستيطان .

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني من بلدة سلوان في القدس المحتلة خلال عمليات الإعتداء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ستة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدات كفر راعي وقباطية بمدينة جنين.

اقرأ أيضًا:

بيان هام من ;التعاون الإسلامي” بشأن وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

من بينهم أسير محرر، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين من مخيم الفوار بمدينة الخليل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال المدينة.

تسببت بإصابة العديد من الشبان بحالات اختناق، واحتراق مركبة، سقطت عليها قنابل غازية أطلقها الاحتلال بكثافة صوب الفلسطينيين.