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نداء عاجل من “الصحة” للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

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نداء عاجل من “الصحة” للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

نداء عاجل من “الصحة” للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام

نداء عاجل من “الصحة” للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام
٠٧:١٦:٤٦ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دعت وزارة الصحة، الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ من الداخل إلى ضرورة الإسراع في أخذ لقاحي الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية واستكمال التحصين للقاحات فيروس كورونا.

وأضافت أن أخذ التطعيمات يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

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أخذ مشورة الطبيب بشأن لقاح الحمى الشوكية

وأكدت الوزارة أهمية أخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق.

وشددت على ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا اللقاح في الموسم الحالي، مشيرة إلى أن اللقاحات مهمة على الحجاج أخذها من الآن وحتى ما قبل الحج بعشرة أيام.

وأوضحت “الصحة”، أنه يُمكن معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية التي تتوفر فيها تطعيمات الحج عبر تطبيق صحتي من خلال الرابط التالي: (من هنا).

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الكلمات الدلالية:
الإنفلونزا الموسمية حجاج الداخل لقاح الحمى الشوكية لقاحات فيروس كورونا مناسك الحج لعام 1444هـ وزارة الصحة

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