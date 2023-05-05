خدمة اليوم.. 8 خطوات لمعرفة كل ما يتعلق بتأشيرات زيارات العمل

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم” أهم الخطوات والشروط من أجل معرفة كل ما يتعلق بتأشيرات زيارات العمل.

خطوات معرفة كل ما يتعلق بتأشيرات زيارات العمل

وأوضحت وزارة الخارجية، خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة، وتُمكن للمتقدمين من طلب الموافقة على فئتين من الزيارات للمملكة:

أولاهما زيارات “الأفراد”، وتغطي جميع خدمات التأشيرات التي تستهدف الأفراد المقيمين في الخارج الذين يتطلعون إلى العمل في المملكة.

بينما تغطي الفئة الثانية، والمعروفة باسم زيارات “القطاعات والمنظمات”، طلبات التأشيرة التي تركز على خدمات الدخول المتعلقة بالوكلاء والشركات المعتمدين للبعثات السعودية بالخارج، عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى موقع إنجاز.

2 – اختر “أفراد”.

3 – اختر “طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج”.

4 – اضغط فوق “تسجيل” لإنشاء حساب جديد -إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا- وقدم المعلومات المطلوبة.

5 – عند التسجيل، املأ نموذج الطلب وقم بتحميل صورتك.

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6 – حدد نوع التأشيرة الصحيح الذي يتماشى مع دعوة العمل الخاصة بك والبعثة السعودية المناسبة التي يتم إرسال دعوتك إليها.

7 – بمجرد تقديم طلبك قم بالدفع للحصول على التأشيرة المطلوبة، مع التأكد من أن وسيلة الدفع تتماشى مع طرق الدفع المقبولة.

8 – اطبع نموذج طلب إنجاز الخاص بك وأرفقه مع الحزمة قبل مشاركتها مع القسم القنصلي.

* المتطلبات:

1 – جواز سفر أصلي ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، مع صفحتي تأشيرة فارغتين متتاليتين على الأقل.

2 – توكيل إلكتروني من جهة العمل السعودية صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

3 – مذكرة إحالة للحصول على تأشيرة محدد فيها رقم وتاريخ التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية (أو أحد فروعها في جدة أو الدمام).

4 – النسخة الأصلية من خطاب الشركة السعودية التي تقدم كفالة لمقدم الطلب.

5 – نسخة من عقد العمل مع توقيع الكفيل ومقدم الطلب، ويجب أن يكون مصدقا من الغرفة التجارية السعودية ووزارة الخارجية.

6 – نسخة مصدقة وموثقة من الدرجة الجامعية/الدبلوم لمقدم الطلب، مصدقة من الملحقية الثقافية.

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7 – نسخة مصدقة وموثقة للدبلومات الفنية والمهنية، إذا كانت المؤسسة الأكاديمية خارج الولايات المتحدة،

يجب أن تكون الشهادة مصدقة من الملحقية الثقافية السعودية وسفارة المملكة في بلد الإصدار.

8 – إذا كان التحصيل الأكاديمي في الولايات المتحدة، يجب أن يتم تصديقه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وتوثيقه من قبل قنصلية المملكة في الولايات المتحدة.

9 – ثلاث نسخ من تقرير طبي مع نتائج المختبر، وثلاث صور ملونة بحجم جواز السفر على خلفية بيضاء.

10 – تقرير من الشرطة صادر في غضون 6 أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب، يوضح أي معلومات حول السجل الجنائي لمقدم الطلب، إن وجد.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920011114″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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