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مقتل 20 مليون شخص.. بيان عاجل من “الصحة العالمية” بشأن كورونا

مقتل 20 مليون شخص.. بيان عاجل من “الصحة العالمية” بشأن كورونا

مقتل 20 مليون شخص.. بيان عاجل من “الصحة العالمية” بشأن كورونا
٠٦:١١:٢٧ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سارعت منظمة الصحة العالمية إلى حذف منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، بعد دقائق فقط من نشره بشأن انتهاء حالة طوارئ المرتبطة بكوفيد 19.

وجاء في نص المنشور الذي لم يستمر سوى لـ 7 دقائق فقط: “أعلن المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبرييسوس، انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة بفيروس كورونا التي تثير القلق الدولي رسميًا”.

“وأوضح أن هذا القرار جاء خلال اجتماع لجنة الطوارئ للمرة 15 يوم أمس الخميس، حيث أوصه اللجنة بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير القلق الدولي، ومع ذلك، هذا لا يعني أن فيروس كورونا قد انتهى كتهديد صحي عالمي”.

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إنهاء حالة الطوارئ

لكن المنظمة أبقت على المنشور نفسه عبر حسابها في موقع “تويتر.” وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس للصحفيين: “أعلن أن كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية”، مقدرًا أن الوباء قتل “ما لا يقل عن 20 مليون شخص”، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.

وأضاف جبريسوس في إيجاز صحفي بثته المنظمة مباشرة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “على مدى أكثر من عام، اتخذت الجائحة منحنى نزوليا، حيث زادت مناعة السكان من التطعيم والعدوى، وتراجعت الوفيات وقل الضغط على الأنظمة الصحية”.

وتابع: “على مدى العام الأخير، ظلت لجنة الطوارئ ومنظمة الصحة العالمية تحلل البيانات بعناية وتدرس متى سيكون الوقت الصحيح لخفض مستوى التحذير”، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ اجتمعت أمس للمرة الخامسة عشرة وأوصت بإعلان انتهاء حالة الطوارئ الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

كورونا - وفيات - مرض - فيروس - صورة ارشيفية

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تهديد صحي عالمي

لكنه حذر من أن انتهاء حالة الطوارئ الصحية من جائحة كوفيد-19 “لا يعني انتهاءها كتهديد صحي عالمي”.

وأعطت المنظمة كوفيد-19 أعلى مستوى من التأهب للطوارئ الصحية لأول مرة في 30 يناير 2020، وواصلت لجنة الخبراء تطبيق هذه الحالة منذ ذلك الحين في الاجتماعات التي تعقد كل ثلاثة أشهر.

غير أن عددا من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، بدأت في الآونة الأخيرة رفع حالات الطوارئ المحلية. وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن أمله في إنهاء حالة الطوارئ الدولية هذا العام.

الكلمات الدلالية:
الدكتور تيدروس أدهانوم جبرييسوس حالة الطوارئ المرتبطة بكوفيد 19 فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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