“مكافحة المخدرات” تضبط مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية.. وتكشف السبب
تواصل – فريق التحرير:
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين بحوزتهما مبلغ مالي وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
في وقت سابق، أكد مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور سليمان محمد اللحيدان، أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تسعى إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع.
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الحدِّ من انتشار المواد المخدرة
وأضاف اللحيدان أنه يجب علينا جميعاً التكاتف في الحدِّ من انتشار المواد المخدرة والتوعية بخطورتها البالغة على الفرد والمجتمع، وفقًا لـ”عكاظ”.
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الإبلاغ عن مهربي المخدرات
وشدد على ضرورة التصدي لها من خلال الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات للجهات الأمنية المختصة، وجميع البلاغات تتم بسرية.
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#مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مواد مخدرة. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/z9ZgYTQPc5
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 5, 2023