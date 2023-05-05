“مكافحة المخدرات” تضبط مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية.. وتكشف السبب

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الحدِّ من انتشار المواد المخدرة

وأضاف اللحيدان أنه يجب علينا جميعاً التكاتف في الحدِّ من انتشار المواد المخدرة والتوعية بخطورتها البالغة على الفرد والمجتمع، وفقًا لـ”عكاظ”.

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الإبلاغ عن مهربي المخدرات

وشدد على ضرورة التصدي لها من خلال الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات للجهات الأمنية المختصة، وجميع البلاغات تتم بسرية.