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نقلت 7839 شخصًا.. 19 عملية إجلاء للقوات البحرية من السودان إلى المملكة
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نقلت 7839 شخصًا.. 19 عملية إجلاء للقوات البحرية من السودان إلى المملكة

نقلت 7839 شخصًا.. 19 عملية إجلاء للقوات البحرية من السودان إلى المملكة

نقلت 7839 شخصًا.. 19 عملية إجلاء للقوات البحرية من السودان إلى المملكة
٠٦:٢٥:٠٤ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والأجنبية من السودان إلى المملكة،

بلغ 19 عملية إجلاء بحري، وذلك منذ انطلاق العمليات وحتى اليوم.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية، العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، أن سفن القوات البحرية التي نفذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة،

هي سفن جلالة الملك الجبيل، والدرعية، والرياض، ومكة، وأبها، والطائف، وينبع، بالإضافة إلى السفينة المدنية “أمانة”.

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الجهود الإنسانية

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تأتي استمرارًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة.

حيثجندت كافة الإمكانات والجهود لحماية سلامة المواطنين، ورعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم لأماكن آمنة.

وذكر المتحدث أن نجاح القوات المسلحة وفي مقدمتها القوات البحرية في تنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية،

أبرزت جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي طارئ وفق أعلى درجات الدقة والكفاءة.

يذكر أن إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ 7839 شخصًا (347 مواطنًا، ونحو 7593 ينتمون إلى 110 جنسيات).

واندلعت المعارك في السودان في 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني  وقوات الدعم السريع الذي كان حليفًا للبرهان قبل أن يتحولا إلى خصمين.

وأدت المعارك إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة من الضحايا.

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