4 ممارسات خاطئة تضر المراعي الطبيعية (فيديو)

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نشر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيديو يوضح بعض الممارسات التي تضر المراعي الطبيعية.

وشدد المركز على ضرورة ملاحظة التالي:

1- باستعمال الحطب المستورد ننعم بظلها.

2- بإشعال النار في الأماكن المخصصة تبقى خضراء مزدهرة.

3- بقيادة المركبات في مساراتها نحافظ على الغطاء النباتي.

4- باهتمامنا نستمتع بجمالها.

في وقت سابق، أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أنه أطلق 276 دورية لحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في المتنزهات والمراعي والوديان والفياض والروضات في مختلف مناطق المملكة.

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استخدام طائرات بدون طيار “الدرونز”

وأوضح أنه استخدم طائرات بدون طيار “الدرونز”؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

مشروع يتضمن أكثر من 276 فرد حماية

وأكد المشرف العام على التراخيص واللوائح في المركز علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات يأتي ضمن مشروع جديد لهذا العام 2023 يشمل جميع مناطق المملكة؛ حيث يتضمن أكثر من 276 فرد حماية، و16 طائرة بدون طيار مع مشغليها، وتُقدَّر المدة الزمنية للمشروع بثلاث سنوات.

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توفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة

وأشار الأسمري إلى أن جهود حماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، التي يبذلها المركز تأتي في إطار المحافظة على الغابات والمتنزهات والمراعي حول المملكة عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليًّا ودوليًّا في هذا المجال.