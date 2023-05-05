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خطباء المساجد يشيدون بدور القيادة في الحرب على المخدرات

خطباء المساجد يشيدون بدور القيادة في الحرب على المخدرات

خطباء المساجد يشيدون بدور القيادة في الحرب على المخدرات
٠٥:٤٣:٢٥ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تناول خطباء المساجد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم، خطر المخدرات ووجوب التوعية بأنواعها ومسمياتها وإيضاح خطورتها على النشء والمجتمع..

وذلك في إطار رسالة المنابر الدعوية والإرشادية في أمن وسلامة المجتمع.

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حرمة تعاطي المخدرات أو التستر على مهربيها ومروجيها

وتطرق الخطباء خلال الخطبة لبيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وحرمة تعاطيها أو التستر على مهربيها ومروجيها ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين وحث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة “الشبو”.

الشيخ عبدالله الجهني

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جهود القيادة الرشيدة في الحرب على المخدرات

وأشاد أصحاب الفضيلة الخطباء بجهود القيادة الرشيدة في الحرب على المخدرات بأنواعها ومروجيها عبر تسخير الإمكانيات والقوى كافة للقضاء على مروجيها قبل تنفيذ جرائهم ضد المجتمع.

كما أشادوا بدور رجال الجمارك ورجال مكافحة المخدرات ورجال الأمن والمواطنين الذين يعملون على حماية المجتمع من آفة المخدرات والمسكرات بجميع أنواعها عبر جهود استثنائية في القبض على مروجيها.

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وجوب التعاون مع رجال الأمن

وأجمع الخطباء على التـأكيد على وجوب التعاون مع رجال الأمن والحملات الأمنية التي تسهم في حماية المجتمع من هذه الآفة ومروجيها الذين ضعفت نفوسهم في كسب المال المحرم ولو على حساب صحة وسلامة الإنسان.

ودعا الخطباء الجميع للتبليغ عن أي خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع، مؤكدين أنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى.

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أمن وسلامة المجتمع المجتمع المخدرات النشء خطباء الجوامع دور القيادة في الحرب على المخدرات

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