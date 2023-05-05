توضيح مهم من السفارة الأمريكية في الرياض حول هذا الأمر

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أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، أنها تعمل مع شركاء سعوديين مثل عيادة توافق النفس لدعم الرعاية الصحية النفسية.

وقالت السفارة في حسابها عبر موقع “تويتر”: “عملت الأخصائية الاجتماعية الأمريكية سميحة الكمالي جبار مع عدد من الممارسين السعوديين على تعزيز مسارات أفضل للرعاية النفسية ومشاركة أفضل الممارسات في مكافحة الوصم”.

و”عيادة توافق النفس” مختصة في تقديم خدمات الطب النفسي والعلاج النفسي والاستشارات الأسرية والزوجية وتعديل السلوك.

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