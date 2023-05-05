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أثناء مهمة تصوير.. وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من أعلى جبال السودة
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أثناء مهمة تصوير.. وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من أعلى جبال السودة

أثناء مهمة تصوير.. وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من أعلى جبال السودة

أثناء مهمة تصوير.. وفاة المصور هاني الزهراني بعد سقوطه من أعلى جبال السودة
٠٥:١٥:٢٧ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي اليوم، المصور هاني بن عبد الله الزهراني، إثر حادث أليم أثناء مهمة تصوير.

وأقاد موقع “العربية نت”، أن الزهراني، وهو أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة، لقي حتفه إثر سقوطه من مرتفعات جبال السودة خلال مهمة تصوير.

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أعمال إبداعية

واشتهر الزهراني بأعماله الإبداعية في تصوير المشاهد الطبيعية، وكان آخرها صور نشرها في حسابه عبر موقع “تويتر” لحبات البرد المرتفعات والغابات في الجزء الجنوبي من المملكة.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بوفاة الزهراني حيث نعى الكثيرون الفقيد الذي يعتبر من المصورين المميزين، وقد نعاه العديد من زملائه وأصدقائه والمصورين الذين شاركوه هذه المهنة.

ويشغل الزهراني مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورًا في نادي اتحاد جدة.

وتميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي التقاطات يصعب تكرارها، بالإضافة إلى تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، في البر والبحر والجو.

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