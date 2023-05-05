“Skywell” تكشف 8 مميزات حصرية لأحدث سياراتها (صور وفيديو)

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كشفت شركة Skywell عن نيتها طرح سيارة “HT-i” الجديدة قريبًا، حيث تعد نسخة مطورة عن مركبات ET5.

وحصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات التي تجعلها واحدة من أكثر المركبات عملية، بحسب “روسيا اليوم”.

ومن المميزات الجديدة في السيارة ما يلي:

1- زودت بمنظومة هجينة تجعلها قوية واقتصادية في استهلاك الوقود في الوقت نفسه.

2- تم تجهيز المركبة بمصابيح توفر إضاءة ممتازة بفضل تقنيات LED الجديدة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و72 سنتيمترًا.

3- زوّدت المركبة بسقف بانورامي كبير يمنح الركاب شعورا مميزا من الراحة أثناء السفر.

4- صممت قمرة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ جهزت بشاشة لمسية كبيرة يمكن إدارتها عبر الأوامر الصوتية.

5- كما زودت بمقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

6- تم تزويد المركبة بأنظمة أمان متطورة منها نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

7- نظام التحكم التلقائي بالمسار في الحالات الطارئة، كما جهّزت بحساسات للضوء والمرط وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تؤمن رؤية محيطية للهيكل.

8- جهّزت Skywell HT-i بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 1.5 ومحركا كهربائيا، ويولد المحركان معا عزما كليا يعادل 176 حصانا ويمكنان المركبة من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.2 ثانية.

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