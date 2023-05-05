تحل محل “دليل مزاولة المهنة”.. 3 قواعد مهمة تنظم مزاولة “التخليص الجمركي”

تواصل – واس:

اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي، التي تحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادر في 20 جمادى الآخرة 1439هـ .

3 قواعد تنظم مزاولة مهنة التخليص الجمركي

وأوضحت أن قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي تضمنت ما يلي:

1- إجراء عدد من التعديلات المرتبطة ببعض الخدمات المتعلقة بقطاع التخليص الجمركي، ومن ذلك، إلغاء رسوم إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي بواقع 3000 ريال.

2- إلغاء رسوم إضافة فرع (صادر ووارد) بواقع 1000 ريال.

3- إلغاء رسوم إضافة فرع (ترانزيت) بواقع 1000 ريال.

خدمات التخليص الجمركي

وأفادت الهيئة أن التعديلات التي طرأت على خدمات التخليص الجمركي تضمنت أيضًا إلغاء اشتراط الضمان البنكي الذي كان أحد متطلبات تأسيس نشاط التخليص الجمركي للصادر والوارد، الذي كان يتراوح من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال.

واقتصار اشتراط الضمان البنكي فقط على تأسيس نشاط الترانزيت بقيمة 50 ألف ريال كحد أدنى شامل لجميع المنافذ الجمركية.

كما شملت التعديلات إلغاء إلزامية وجود مقر رئيس في أقرب مدينة للمنفذ الجمركي المراد ممارسة نشاط التخليص من خلاله.

حيث يشترط فقط وجود مقر واحد على الأقل لممارسة نشاط التخليص الجمركي

في المملكة، كما جرى إلغاء إلزامية تعيين موظف مستقل حاصل على الدورة الجمركية في التخليص الجمركي في كل منفذ جمركي، والاكتفاء بموظف واحد على الأقل بالمنشأة يكون حاصل على الدورة الجمركية.

وتهدف قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلى توثيق الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بالمهنة، من خلال المراحل التي تمر بها البضائع، سواءً كانت تتعلق باستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها.

أنشطة التخليص الجمركي

كما تساعد القواعد في تصنيف أنشطة التخليص الجمركي، وتوضيح الشروط اللازمة لممارسة كل نشاط.

إلى جانب تنظيم إدارة العلاقة بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء، وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على المنشأة والهيئة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن إصدار هذه القواعد يعمل على رفع مستوى وكفاءة قطاع التخليص الجمركي..

والذي يُعد شريكًا إستراتيجيًا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقًا لرؤية السعودية 2030 .

وأضافت: “تسعى الهيئة لتطوير مهنة التخليص الجمركي ورفع مستوى الالتزام” من خلال ما يلي:

1- توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية لقطاع التخليص الجمركي.

2- تطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها.

3- توفير خدمات تُسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة هذا القطاع.

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