تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية

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اعتمد مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.

وجاءت اللائحة استنادًا إلى المعايير التي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى أفضل الممارسات الدولية، وتجارب الهيئات الرقابية الدولية المماثلة، وبما يحقق التزامات المملكة الدولية.

استعادة المصادر المشعة اليتيمة

وتعطي اللائحة للهيئة الحق في استعادة المصادر المشعة اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط أو يُتحفظ عليه، على النحو الآتي:

– اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي وإخضاعها

للرقابة، وعند عدم التعرُّف على مالك تلك المصادر المشعة فتعد ضمن تصنيف المصادر المشعة اليتيمة.

– تلقي جميع البلاغات المتعلقة باكتشاف المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.

– الإشراف على عملية استعادة المصادر اليتيمة، وأي مصدر مشع آخر من اللحظة التي كشف عنها حتى التخلص منه.

– التوصية بتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية إذا لزم ذلك.

ـ- تضع الهيئة المعايير اللازمة لضمان أمان وأمن المصادر اليتيمة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط، ضمن اللوائح الفنية.

في حين تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المسؤوليات الآتية:

– إخطار الهيئة عند استلامها أي بلاغ يخصّ المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي.

– استلام المصادر المشعة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط بناءً على موافقة الهيئة، وضمان أمان وأمن هذه المصادر.

– تحمّل مسؤوليات استعادة المصادر المشعة اليتيمة وتكاليفها، وإدارتها.

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المحظورات

وتحظر المادة الرابعة على أي شخص:

تصدير أو استيراد مواد نووية، أو مواد مشعة، أو متعلقات نووية، أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة بذلك. وتضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير الأصناف المشار إليها واستيرادها.

وتشمل هذه الأصناف ما يستخدم في المجالات الطبية بما في ذلك المواد الطبية المشعة -مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية-1، المتضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بموافقتها على المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

واشترطت المادة الخامسة موافقة مجلس الوزراء على إقامة المرافق النووية قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بها، ويجري طلب الموافقة على المرافق النووية وفقًا لما يأتي:

1- التقدُّم بالطلب للهيئة، متضمنًا المعلومات ذات العلاقة بالأعمال الرقابية التي تبيّن ما يأتي:

أ- نوع المرفق النووي المراد طلب ترخيصه.

ب- التقنية المستعملة فيه.

ج- مدى تحقيقه لالتزامات المملكة الدولية.

د- إذا كان المرفق النووي محطة نووية للطاقة فيجب ذكر قدرة المفاعلات وعددها، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توافر الإمكانات والموارد المالية، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.

2- ترفع الهيئة طلب المرفق النووي إلى مجلس الوزراء متضمنًا مرئياتها وفق اختصاصها.

3- بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، تنظر الهيئة في طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها، مستوفياً معايير الهيئة ومتطلباتها ووفقاً لإجراءاتها التي تتضمنها لوائحها ووثائقها الفنية.

4- ترفع الهيئة طلب الترخيص إلى المجلس لاتخاذ قرارها بشأن الطلب.

5- يصدر المجلس قراراته بعد الاطلاع على توصيات الهيئة والتحقق من اكتمالها.

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