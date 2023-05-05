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اعتماد 60 مواصفة قياسية سعودية
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اعتماد 60 مواصفة قياسية سعودية

اعتماد 60 مواصفة قياسية سعودية

اعتماد 60 مواصفة قياسية سعودية
٠٣:٥٦:٤٦ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وافقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على 60 مواصفة قياسية سعودية.

وجاء ذلك بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ، والتي تقضي بأن «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

كما يأتي بناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

وجاءت الموافقة بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (157) وتاريخ 28 /3/ 1438هـ، بشأن تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة مشاريع المواصفات القياسية واعتمادها وفقاً للمنهجية المعتمدة من المجلس في اعتماد المواصفات القياسية.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /42/ 2023)

وفي اجتماعها رقم (42) المنعقد بتاريخ 5 /9/ 1444هـ، بشأن اعتماد (60) مواصفة قياسية سعودية، على النحو التالي (اضغط هنا):

اعتماد (60) مواصفة قياسية سعودية

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