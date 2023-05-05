اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.15 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.24