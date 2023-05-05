الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من السفارة الأمريكية في الرياض حول هذا الأمر
التفاصيل كاملة.. 250 ألف ريال عقوبة انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء
“الزكاة والضريبة” تعتمد قواعد التخليص الجمركي.. تفاصيل 20 مادة تضمّنها القرار
تحل محل “دليل مزاولة المهنة”.. 3 قواعد مهمة تنظم مزاولة “التخليص الجمركي”
تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية
حساب المواطن: اتّبعوا هذا الإجراء عند الحصول على عوائد مالية من عقارات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٤:١٣:٢٣ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإليكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11 .

اقرأ أيضًا:

اليورو يستقر عند 4.14.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.19

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال،  3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.15 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.24

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الدولار الأمريكي العملات الأجنبية مقابل الريال سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
“الحج” تُعلن إتاحة أداء العمرة لحاملي جميع التأشيرات بأنواعها

“الحج” تُعلن إتاحة أداء العمرة لحاملي جميع التأشيرات بأنواعها

٠٩:١٥ م، الجمعة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
العبرة بالكيف لا الكم.. دراسة: جودة النوم أكثر أهمية من مدته

العبرة بالكيف لا الكم.. دراسة: جودة النوم أكثر أهمية من مدته

٠٩:٢٠ ص، الخميس، ١٦ مارس ٢٠٢٣
النفط يهبط .. و”برنت” عند 110 دولارات للبرميل

النفط يهبط .. و”برنت” عند 110 دولارات للبرميل

٠٦:٠٤ م، الجمعة، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
STC تصل المرحلة النهائية لجائزة التحول ضمن جوائز “قادة المشتريات 2015”

STC تصل المرحلة النهائية لجائزة التحول ضمن جوائز “قادة المشتريات 2015”

٠١:٠٥ م، الأثنين، ٠٦ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *