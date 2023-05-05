شاهد.. لحظة اقتحام وادي الأفاعي السامة في جازان.. ومفاجأة تلتقطها الكاميرات

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو العثور على أعداد كبيرة من الأفاعي داخل أحد الأودية في جازان.

يكشف الفيديو عن عدد من الأشخاص بعد اقتحامهم الوادي المسمى بـ “وادي الأفاعي السامة” وقد جمعوا ما يقرب من 15 أفعى.

وحذر أحدهم من خطورة هذه الأفاعي خاصة في الليل، حيث تنتشر وسط الطريق العام في هذه الأيام.

وتمكن ملتقط الفيديو من اصطياد أكثر من 12 أفعى سامة بأحجام مختلفة وكلها شديدة الخطورة، ثم قام بعد ذلك بإعادة إطلاقها مجدداً في البر بعيداً عن الطريق.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قال – في وقت سابق – إن الأفاعي رغم خطورتها، إلا أنها كائنات فطرية تقوم بدور مهم في التوازن البيئي.

وأوضح المركز في تغريدة عبر “تويتر” أن ملاحقة الأفاعي أمر خطر جدًا، كما أنه يُعد أيضًا مخالفة نظامية. كما أهاب بالجميع الإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالحياة الفطرية وذلك من خلال منصة “فطري”.

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