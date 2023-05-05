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تقديم الطلبات الأحد.. خطوات “التسجيل الإلكتروني” لطلاب الصف الأول الابتدائي

تقديم الطلبات الأحد.. خطوات “التسجيل الإلكتروني” لطلاب الصف الأول الابتدائي

تقديم الطلبات الأحد.. خطوات “التسجيل الإلكتروني” لطلاب الصف الأول الابتدائي
٠٣:٠١:٥٦ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، عن آلية “التسجيل الإلكتروني” الجديدة لكافة الطلاب والطالبات الصف الأول الابتدائي للعام القادم 1445هـ.

وتبدأ عملية التقديم الأحد الموافق 17 من شوال لعام 1444 هـ، على أن يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول بتاريخ 1444/11/15هـ.

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طريقة التسجيل

-يصل إشعار إلى هاتف ولي الأمر من وزارة التعليم.

-قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالخدمة.

-سجل الدخول بعدها عبر النفاذ الوطني.

-قم بالموافقة على الضوابط والشروط.

-حدد التابع الذي ترغب في تسجيله.

-قم بتحديد العنوان الوطني الخاص بك أو اضغط عنوانًا آخر من الخارطة بشكل يدوي.

-حدد المدارس القريبة من السكن.

-يمكنك أن تقوم باختيار مدارس بعيدة عن نطاق السكن.

-أدخل الرغبات الخاصة بالمدارس (5 رغبات بحد أقصى).

– بيانات فحص اللياقة للطالب حال توافرها، ويمكن إرسال الطلب مباشرة.

-سوف يظهر لك إشعار بنجاح الطلب، وبعد التقديم تصلك رسالة تحتوي رقم الطلب.

-سوف يتم مراجعة طلبك للرد عليك.

– يمكنك متابعة الطلب من خلال تطبيق طلباتي.

-سوف يتم إرسال نتيجة القبول إليك بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة.

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أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

في حال عدم حصول الطالب على الروضة، لا بد أن يكون الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي 5 سنوات و9 أشهر.

أما إن كان حاصلاً على الروضة، فيتراوح عُمره من خمسة سنوات و6 أشهر إلى 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.

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