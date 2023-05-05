انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 215 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بالمقارنة بما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245.98 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 225.49 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 215.24 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 184.49، وعيار 14 بـ 143.49، وعيار 12 سجل 122.99 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7650 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1722 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 245.983 ريالاً.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 246.68 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 226.13 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 215.85 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 185.01، وعيار 14 بـ 143.90، وعيار 12 سجل 123.34 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7672 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1727 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 246.681 ريالاً.

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