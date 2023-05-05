الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 215 ريالاً
خطيب المسجد النبوي: لا تنشغلوا عن أبنائكم حتى لا يقعوا ضحيةً للمخدرات (فيديو)
عاجل.. بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل اليوم
قبل فوات الأوان.. خطيب المسجد النبوي يناشد متعاطي المخدرات الإقلاع عنها (فيديو)
تقديم الطلبات الأحد.. خطوات “التسجيل الإلكتروني” لطلاب الصف الأول الابتدائي
خطيب المسجد الحرام: الشبو “شيطان المخدرات” حذِّروا أبناءكم منه (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 215 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 215 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 215 ريالاً
٠٣:١٥:١٠ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بالمقارنة بما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 245.98 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 225.49 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 215.24 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 184.49، وعيار 14 بـ 143.49، وعيار 12 سجل 122.99 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7650 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1722 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 245.983 ريالاً.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 246.68 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 226.13 ريال.

اقرأ أيضًا:

استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 210 ريالات

الذهب يصعد مجددا.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 بأسواق المملكة

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 215.85 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 185.01، وعيار 14 بـ 143.90، وعيار 12 سجل 123.34 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7672 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1727 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 246.681 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 216 ريالًا

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. انطلاق الملتقى التعليمي “المسابقات القرآنية” بمشاركة 30 جمعية تحفيظ (صور)

الرياض.. انطلاق الملتقى التعليمي “المسابقات القرآنية” بمشاركة 30 جمعية تحفيظ (صور)

٠٢:٣٨ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
‫التربية تلزم إداراتها بسحب بيانات الحواسب الآلية قبل بيعها‬

‫التربية تلزم إداراتها بسحب بيانات الحواسب الآلية قبل بيعها‬

١٠:٠٧ ص، الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠١٤
جثمان «البلوي» يصل المملكة اليوم.. ووالده يبدي استياءه من الملحقية الثقافية

جثمان «البلوي» يصل المملكة اليوم.. ووالده يبدي استياءه من الملحقية الثقافية

٠٨:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠١٥
توقعات بأمطار على القصيم والشرقية والرياض وعسير والباحة ونجران

توقعات بأمطار على القصيم والشرقية والرياض وعسير والباحة ونجران

٠٧:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٣ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *