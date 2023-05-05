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حساب المواطن: اتّبعوا هذا الإجراء عند الحصول على عوائد مالية من عقارات

حساب المواطن: اتّبعوا هذا الإجراء عند الحصول على عوائد مالية من عقارات

حساب المواطن: اتّبعوا هذا الإجراء عند الحصول على عوائد مالية من عقارات
٠٤:٢٠:٤٧ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه بشأن الحصول على العوائد المالية من العقارات.

وحددت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار بهذا الصدد في حسابها عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجبة، وفي حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية، وتتمثل في:

-لابد من الافصاح عنها في حسابك.

-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.

-كتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).

-وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

– وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

تنويه مهم من حساب المواطن للمسجَّلين في برنامج حافز

وفي إفادة سابقة، قال حساب المواطن إنه يتعين على المسجلين في برنامج حافز الإفصاح عن الدخل كشرط لاستحقاق الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول مدى إمكانية التسجيل في برنامج حافز التسجيل بحساب المواطن: “بإمكانك التسجيل من خلال الرابط: (اضغط هنا) عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات وتقديم الطلب)”.

وتابعت: “وفي حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

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موعد إصدار مبالغ الدعم لشهر مايو

يأتي ذلك فيما كشف حساب المواطن عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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