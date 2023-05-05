الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اعتماد 60 مواصفة قياسية سعودية
“شيطان المخدرات”.. خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يحذران من خطورة مادة الشبو
شاهد.. لحظة اقتحام وادي الأفاعي السامة في جازان.. ومفاجأة تلتقطها الكاميرات
انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 215 ريالاً
خطيب المسجد النبوي: لا تنشغلوا عن أبنائكم حتى لا يقعوا ضحيةً للمخدرات (فيديو)
عاجل.. بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خطيب المسجد الحرام: الشبو “شيطان المخدرات” حذِّروا أبناءكم منه (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الشبو “شيطان المخدرات” حذِّروا أبناءكم منه (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الشبو “شيطان المخدرات” حذِّروا أبناءكم منه (فيديو)
٠٣:٠١:١٤ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الله الجهني من خطورة تعاطي مخدر “الشبو” الذي يُعد من أخطر أنواع المخدرات التي ظهرت حديثًا.

وقال الجهني في خطبة الجمعة اليوم: “والجديد في هذا الشأن في عصرنا الحديث هو مادة الشبو، أو ما يعرف بالكريستال، وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات”، لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت”.

واستشهد بتحذيرات المختصين من أن مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش، أو غيرهما من المخدرات، وتؤثر على بنية الجسم والنفس حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم.

وحذر الجهيني من أن “أعداء الإسلام وضعاف النفوس يحاولون إغراق الشعوب الإسلامية بما يفت في عضد شبابهم، ويبعدهم عن جادة الصواب، وعن التمسك بدينهم الحنيف”.

اقرأ أيضًا:

القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر

ما هو الشبو؟ 

والشبو هو مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا، ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

قنبلة موقوتة في بعض البيوت.. تعرف على الأعراض والآثار المدمرة لتعاطي “الشبو”

أضرار الشبو

وتتلخص أضرار “الشبو” على المدى القصير:

-ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-فِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة.

-إلى جانب اضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة والهلوسة، أو اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف.

-من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى.

-شحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام.

-تشوهات وأضرار في الأسنان.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أضرار الشبو على المدى القصير؟ السعودية اليوم الشيخ عبد الله الجهني خطورة تعاطي مخدر الشبو خطيب وإمام المسجد الحرام ما هو الشبو؟

مواد ذات صلة

المزيد
في اللحظة الأخيرة.. العناية الإلهية تنقذ الأب من الموت دهسًا أمام بناته (فيديو)

في اللحظة الأخيرة.. العناية الإلهية تنقذ الأب من الموت دهسًا أمام بناته (فيديو)

٠٩:٥٣ م، الجمعة، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
شرطة الرياض تطيح بسارق جهاز الـ«كاشير» من أحد فروع «ماكدونالدز» بالعاصمة (فيديو)

شرطة الرياض تطيح بسارق جهاز الـ«كاشير» من أحد فروع «ماكدونالدز» بالعاصمة (فيديو)

٠١:٥٧ م، الخميس، ٢٣ مارس ٢٠١٧
بالفيديو.. فأر يتناول غداءه داخل مطعم شهير في جدة

بالفيديو.. فأر يتناول غداءه داخل مطعم شهير في جدة

٠٤:٢٨ م، الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠١٥
الموارد البشرية: مبادرة ولي العهد تسهم في توطين سلاسل الإمداد

الموارد البشرية: مبادرة ولي العهد تسهم في توطين سلاسل الإمداد

٠٤:٠٩ م، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *