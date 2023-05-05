خطيب المسجد الحرام: الشبو “شيطان المخدرات” حذِّروا أبناءكم منه (فيديو)

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حذر خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الله الجهني من خطورة تعاطي مخدر “الشبو” الذي يُعد من أخطر أنواع المخدرات التي ظهرت حديثًا.

وقال الجهني في خطبة الجمعة اليوم: “والجديد في هذا الشأن في عصرنا الحديث هو مادة الشبو، أو ما يعرف بالكريستال، وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات”، لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت”.

واستشهد بتحذيرات المختصين من أن مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش، أو غيرهما من المخدرات، وتؤثر على بنية الجسم والنفس حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم.

وحذر الجهيني من أن “أعداء الإسلام وضعاف النفوس يحاولون إغراق الشعوب الإسلامية بما يفت في عضد شبابهم، ويبعدهم عن جادة الصواب، وعن التمسك بدينهم الحنيف”.

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ما هو الشبو؟

والشبو هو مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا، ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

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أضرار الشبو

وتتلخص أضرار “الشبو” على المدى القصير:

-ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-فِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة.

-إلى جانب اضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة والهلوسة، أو اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف.

-من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى.

-شحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام.

-تشوهات وأضرار في الأسنان.