قبل فوات الأوان.. خطيب المسجد النبوي يناشد متعاطي المخدرات الإقلاع عنها (فيديو)

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ناشد فضيلة الشيخ عبد الله البعيجان، خطيب المسجد النبوي، متعاطي المخدرات بالإقلاع عنها والتوبة إلى الله.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: “أيها المتعاطي للمخدرات أما آن لك أن تتقي الله وتعتبر بغيرك وترجع وتعود لرشدك وتوب وتقلع عن غيك”.

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واستدرك بقول الله تعالى في كتابه العزيز: “قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ” (الزمر:53).

وتابع: “يا حسرتاه على من أسرف على نفسه بالمخدرات وقد فتح الله له أبواب التوبة فلم يتب، ويا حسرتاه على من رأى بعينه مصير ضحايا المخدرات وما حل بهم من الشقاء فلم يتعظ ولم يعتبر”.

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