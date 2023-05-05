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خطيب المسجد الحرام عن إجلاء الرعايا من السودان: “الله يختار من عباده دعاة خير” (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام عن إجلاء الرعايا من السودان: “الله يختار من عباده دعاة خير” (فيديو)

خطيب المسجد الحرام عن إجلاء الرعايا من السودان: “الله يختار من عباده دعاة خير” (فيديو)

خطيب المسجد الحرام عن إجلاء الرعايا من السودان: “الله يختار من عباده دعاة خير” (فيديو)
٠٢:٠٠:١٩ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله الجهني بجهود المملكة في إجلاء الرعايا من السودان.

وقال في خطبة الجمعة اليوم، إن من محاسن دين الإسلام وفضائله العظيمة ومقاصده العالية الاعتراف بالفضل للمتفضل، وبالجميل لفاعله، والحث على مجازاة الإحسان بالإحسان.

وأضاف: “وعلى مدار الأيام الماضية تجلت بوضوح جهود حكومة المملكة بقادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حظفهما الله –

وكذلك كل الجهات المعنية بالبلاد للقيام بالدور الإنساني والدبلوماسي تجاه العالقين بالسودان الشقيق.

وهو ما انعكس بدوره في النجاح الاستثنائي لعملية إجلاء رعايا عدد من الدول الإسلامية والدول الصديقة، وطواقم الدبلوماسيين والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية”.

وتابع: “والله عز وجل يختار من عباده دعاة خير، وسعاة إصلاح، يجمع الله لمساعيهم الكلمة، ويؤلف بجهودهم القلوب..

ترجع إليهم الأمم في أزماتها، وتستعين بالله ثم بهم في محنتها، تأخذ منهم الرأي السديد والتوجيه الرشيد والنصح المقيت..

وهذه نعمة من الله وفضل يهبها لمن يشاء من عباده”.

وأوضح خطيب المسجد الحرام: “والإصلاح بين الناس من أجل الأعمال وأكرم الخصال وأشرف المقامات..

فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عن بلادهما وعن شعبهما وعن الإسلام والمسلمين أجرًا عظيمًا وخيرًا كبيرًا”.

ومضى قائلاً: “نتضرع إلى الله عز وجل أن يحمي السودان وأن يوفق أهله وان يحقن دماءهم وأن ينصرهم على من بغى عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

 

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