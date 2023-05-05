الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“النفط” يُوقف نزيف الخسائر.. و”برنت” يسجل 73 دولارًا للبرميل
بث مباشر لصلاة الجمعة من المسجد الحرام
تنبيه من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على عسير ورياح نشطة بـ المدينة
عمدة أمريكي مسلم: منعي من دخول البيت الأبيض “إهانة”
مناقشة تفعيل خطط الأمانة والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن
عاجل.. وزير الشؤون الإسلامية: بلغوا عن المتطرفين والمتجاوزين ومهربي المخدرات (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“النفط” يُوقف نزيف الخسائر.. و”برنت” يسجل 73 دولارًا للبرميل

“النفط” يُوقف نزيف الخسائر.. و”برنت” يسجل 73 دولارًا للبرميل

“النفط” يُوقف نزيف الخسائر.. و”برنت” يسجل 73 دولارًا للبرميل
١٢:٥٥:٥٢ م، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تعرضه للعديد من الخسائر على مدار 3 أيام.

وتراجعت الأسعار في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب على الخام، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرج”.

ارتفاع العقود الآجلة 

وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.27% إلى 69.43 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.32% إلى 73.46 دولار للبرميل.

تراجع الأسعار أمس

وأمس، تراجعت أسعار النفط، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 72.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بأكثر من 9 % وهبوطها في وقت سابق من اليوم الخميس إلى 71.28دولار، بحسب “رويترز”.

خام غرب تكساس

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.88 دولار، وانخفض هذا الخام 11 % تقريبا من يوم الجمعة وحتى الإغلاق أول أمس الأربعاء.

وهبط في وقت سابق أمس الخميس إلى 63.64 دولار ليصل لأدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر 2021.

اقرأ أيضا:

أسعار “النفط” تتراجع اليوم.. و”برنت” عند 72 دولارا للبرميل

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أسعار النفط اليوم النفط برنت سعر خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
التربية الخاصة تُصدر دليل مدارس وهواتف برامج صعوبات التعلم بالمملكة

التربية الخاصة تُصدر دليل مدارس وهواتف برامج صعوبات التعلم بالمملكة

٠٢:٤٨ م، الأربعاء، ١١ مارس ٢٠١٥
امرأة من «المحافظين الجدد» مرشحة لحقيبة «الدفاع» في إدارة «ترامب»

امرأة من «المحافظين الجدد» مرشحة لحقيبة «الدفاع» في إدارة «ترامب»

٠٤:١٥ م، السبت، ١٢ نوفمبر ٢٠١٦
تعليم رجال ألمع: لا صحة لتعليق الدراسة اليوم

تعليم رجال ألمع: لا صحة لتعليق الدراسة اليوم

٠١:١١ ص، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧
«الإنذار المبكر»: موجة غبار متوقعة على عدة مناطق حتى مساء الجمعة

«الإنذار المبكر»: موجة غبار متوقعة على عدة مناطق حتى مساء الجمعة

٠١:٢٦ ص، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *