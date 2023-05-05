“النفط” يُوقف نزيف الخسائر.. و”برنت” يسجل 73 دولارًا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تعرضه للعديد من الخسائر على مدار 3 أيام.

وتراجعت الأسعار في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب على الخام، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرج”.

ارتفاع العقود الآجلة

وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.27% إلى 69.43 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.32% إلى 73.46 دولار للبرميل.

تراجع الأسعار أمس

وأمس، تراجعت أسعار النفط، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 72.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بأكثر من 9 % وهبوطها في وقت سابق من اليوم الخميس إلى 71.28دولار، بحسب “رويترز”.

خام غرب تكساس

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.88 دولار، وانخفض هذا الخام 11 % تقريبا من يوم الجمعة وحتى الإغلاق أول أمس الأربعاء.

وهبط في وقت سابق أمس الخميس إلى 63.64 دولار ليصل لأدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر 2021.

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