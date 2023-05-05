تنبيه من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على عسير ورياح نشطة بـ المدينة

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأفاد المركز أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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رياح نشطة على محافظتي بدر ووادي الفرع

ونبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.

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رياح نشطة على المدينة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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أمطار ورياح مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية.

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أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

كما يكون الطقس رطباً في الليل والصباح الباكر على سواحل البحر الأحمر.