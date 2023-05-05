مناقشة تفعيل خطط الأمانة والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

ناقشت لجنة تطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق واستراحات المشاة بالمشاعر المقدسة بأمانة العاصمة المقدسة تفعيل خطط الأمانة والجهات العاملة في الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بمقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة برئاسة مساعد أمين العاصمة المقدسة للحج والعمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي وحضور عدد من مسؤولي الأمانة وممثلي الجهات الحكومية.

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تذليل كل ما يعترض تنفيذ الأعمال للحجاج

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لعدد من الأعمال المشتركة في موسم الحج وطرق تذليل كل ما يعترض تنفيذ الأعمال والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات.

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الأدوار والمسؤوليات في موسم الحج

كما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات لكل جهة في موسم الحج فيما يخص طرق المشاة بالمشاعر المقدسة والخطط الموضوعة.

وذلك لتتناسب مع التطورات وبعض التحديات وكيفية إيجاد الحلول وتوزيع الأدوار ودعم الأمانة في تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام استمرارًا للتعاون البناء بين كافة الجهات المعنية.

وأكد المهندس سندي أن الاجتماع يأتي استمرارًا للجهود المبذولة من الجهات المعنية في موسم الحج.

ومن هذه الجهات لجنة التطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق المشاة بالمشاعر المقدسة والمشكلة بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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