شكّلت 87%.. 6 دول تتزعم العالم في عدد براءات الاختراع 2021

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تصدرت الصين قائمة الدول الستة التي منحت أكبر عدد من براءات الاختراع على مستوى العالم في عام 2021.

607.758 ألف براءة اختراع

وسجلت الصين 607.758 ألف براءة اختراع، وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة “ويبو”.

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التكنولوجيا والمعدات الكهربائية

وبلغت نسبة الصين 37.8% من إجمالي براءات الاختراع الممنوحة في 2021 حول العالم، مع تقدمها في مجالات تشمل التكنولوجيا والمعدات الكهربائية والاتصالات الرقمية.

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الولايات المتحدة

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بإجمالي 286.205 ألف براءة اختراع، تلتها بعد ذلك اليابان.

تحفيز التطور العلمي

ومن المعلوم أن براءات الاختراع تمنح مخترعيها حقوق ملكية فكرية حصرية على إبداعاتهم، وبالتالي فإنها تشجع الأفكار الجديدة، وتحفز التطور العلمي، وبالطبع يختلف عدد براءات الاختراع الممنوحة اختلافًا كبيرًا بين الدول.

وبشكل إجمالي، تم منح 1.608 مليون براءة اختراع في مجالات متعددة حول العالم، 87% منها تم منحها لمبتكرين من ستة بلدان فقط.

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قائمة الدول التي منحت أكبر عدد من براءات الاختراع

الصين، 607.758 براءة اختراع، بنسبة 37.3%.

الولايات المتحدة، 286.205 براءة اختراع، بنسبة 17.8%.

اليابان، 256.890 براءة اختراع، 16%.

كوريا الجنوبية، 156.972 براءة اختراع، بنسبة 9.8%.

ألمانيا، 69.672 براءة اختراع، بنسبة 4.3%.

المملكة المتحدة، 20.009 براءة اختراع، بنسبة 1.2%.