أضرار في الممتلكات.. زلزل بقوة 4.3 يضرب بنجلاديش اليوم

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، بنجلادش.

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بلغت شدته 4.3 درجات هز بنجلاديش اليوم الجمعة.

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الزلزال على عمق 10 كيلومترات

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان المركز قد أعلن في وقت سابق أن الزلزال، الذي وقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي العاصمة دكا، بلغت شدته 5.2 درجات.

ووقع الزلزال على عمق 35 كيلومترا.

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أضرار في الممتلكات في دكا

أبلغت وكالة تتبع الزلزال أيضًا عن سكان محليين شهدوا أضرارًا في الممتلكات في دكا.

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زلزال اليابان

وفي سياق آخر، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة «نوتو» بمحافظة «إيشيكاوا» اليابانية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقالت السلطات اليابانية إن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” بعد الزلزال.

ووقع الزلزال عند الساعة 14:42 (05:42 بتوقيت جرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت قناة “إن.تي.في” ووكالة “كيودو” للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في منطقة إيشيكاوا وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.