الجوازات تنهي إجراءات دخول القادمين من السودان عبر ميناء جدة الإسلامي (صور)

تواصل – واس:

أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات ركاب سفينة على متنها عدد من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن جهود المملكة في عمليات إجلاء العالقين في جمهورية السودان.

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التنسيق مع سفارات دول الرعايا الوافدين

وأكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع سفارات، وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى دولهم.

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خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وذلك عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني للسرعة في إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

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إجلاء 5409 شخصًا من 102 جنسية

ووصل حتى، أمس الخميس، إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 شخصاً (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).

ووصف عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، العناية والاهتمام الذي لمسوه من أشقائهم في المملكة منذ صدور الموافقة على إجلائهم مروراً بإنهاء إجراءاتهم،

بأنه نابع من الأخوة الصادقة التي تجلت في مثل هذه الظروف الصعبة.