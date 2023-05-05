عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة «نوتو» بمحافظة «إيشيكاوا» اليابانية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

الزلزال يضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد

وقالت السلطات اليابانية إن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد اليوم الجمعة.

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تطمينات من عدم حدوث “تسونامي”

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” بعد الزلزال.

ووقع الزلزال عند الساعة 14:42 (05:42 بتوقيت جرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

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استقرار الأوضاع في محطة شيكا للطاقة النووية

وذكرت قناة “إن.تي.في” ووكالة “كيودو” للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في منطقة إيشيكاوا وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.

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زلازل قديمة

وكان زلزال كبير بقوة 6.1 ضرب شمال اليابان بعد ظهر 28 مارس الماضي، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تُصدر أي تحذير من تسونامي.

وسُجّلت الهزّة عند الساعة 18,18 (09,18 بتوقيت جرينتش) قبالة أوموري (شمال) على عمق 20 كيلومترًا، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية،

وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو. ولم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسب ما أفادت قناة “NHK” التلفزيونية الرسمية.

وغالبًا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على “حزام النار “في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدًا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا لزلزال كبير.