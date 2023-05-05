منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة وأمطارًا على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية.

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أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

كما يكون الطقس رطباً في الليل والصباح الباكر على سواحل البحر الأحمر.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، مع السحب الرعدية الممطرة.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.