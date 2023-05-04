إلزام أئمة مساجد الرياض بالتلاوة النجدية.. والشؤون الإسلامية: من لا يتقنها سنستبدله بآخر

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الشؤون الإسلامية إلزام أئمة المساجد في الرياض بالتلاوة النجدية، مؤكدة أن من لا يتقنها سنستبدله بآخر.

إحياء القراءة النجدية

وقال وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: “إن التلاوة النجدية متميزة جداً وقريبة إلى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد خاصة مدينة الرياض، وهي قراءة قديمة جداً، وأعتقد أن إحيائها مناسب جدا حتى لا تندثر”، وفقا لـ”العربية”.

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الإلزام بالتلاوة النجدية

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية “طُلب من جميع الأئمة في الرياض أن يتلون بالقراءة النجدية، ولكن في غيرها من المدن، تكون التلاوة حسب اختيار الإمام ورغبته”.

وأشار آل الشيخ إلى أن الإلزام بالتلاوة النجدية يقتصر على الرياض فقط، كما تم عمل دورات للأئمة، ومن لا يستطيع أن يقرأ بالقراءة النجدية، سنبحث عن إمام آخر”.

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