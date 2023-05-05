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” اكتئاب وتعاطي مخدرات”.. 40 %من المتحولين جنسيًا بأمريكا يفكرون في إنهاء حياتهم
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” اكتئاب وتعاطي مخدرات”.. 40 %من المتحولين جنسيًا بأمريكا يفكرون في إنهاء حياتهم

” اكتئاب وتعاطي مخدرات”.. 40 %من المتحولين جنسيًا بأمريكا يفكرون في إنهاء حياتهم

” اكتئاب وتعاطي مخدرات”.. 40 %من المتحولين جنسيًا بأمريكا يفكرون في إنهاء حياتهم
٠٣:٠٣:٠٤ ص، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثار ارتفاع نسبة الإقبال على إنهاء الحياة، والإصابة بمرض الاكتئاب، وكذلك تعاطي المخدرات في أوساط الشواذ ومزدوجي الميل والمتحولين جنسيًا، انتباه علماء النفس حول الظاهرة التي سجلت حضورها بشكل لافت خاصة بين أوساط الشباب.

28 ألف شاب

وأظهرت دراسة حديثة أن 41٪ من شباب المثليين، بالولايات المتحدة قد فكروا جديًا في الإقدام على إنهاء حياتهم، خلال العام الماضي 2022، حسب “الجزيرة”.

واستطلعت الدراسة، التي أجراهها مشروع تريفور الأمريكي المؤيد لحقوق الشواذ، آراء أكثر من 28 ألف شخص منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة.

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وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو، التقطته كاميرا مثبتة، بأحد شوارع مدينة فورت لودرديل، بولاية فلوريدا الأمريكية، قيام قائد سيارة بالتفحيط فوق علم الشواذ المرسوم على الإسفلت.

علم الشواذ:

وحاز الفيديو، الذي نشرته حسابات بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على آلاف المشاهدات، وتعمد قائد السيارة الضغط على المكابح والوقود معا، لتدور إطارات السيارة محدثة علامات على الإسفلت، الذي يظهر العلم عليه، مما أدى إلى تشوهه.

الكلمات الدلالية:
استطلاع رأي الشواذ في أمريكا دراسة مشروع تريفور الأمريكي ميول إنهاء الحياة

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