فيديو يوثق استيلاء الدعم السريع على مقر العاصمة المركزية بالخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، شاركه حساب قوات الدعم السريع، عبر موفع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الخميس، احتلال قوات الدعم لمقر منطقة العاصمة العسكرية بالخرطوم.

وتستمر المعارك بين الجيش السوداني، وقوات الدعم، رغم إعلان الهدنة، لمدة 7 أيام، واتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار واللجوء إلى التفاوض.

كارثة على أطفال السودان

وعلى صعيد آخر، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، إنّ الوضع في السودان يتجّه نحو كارثة، والأطفال يقعون بشكل متزايد في مرمى النيران، مؤكدةً أنّ اليونيسف تلّقت تقارير عن مقتل مئة وتسعين طفلاً وإصابة ألف وسبعمئة آخرين منذ اندلاع النزاع.

وأضافت “راسل” أنّه يجب أن يتوقّف العنف من أجل أطفال السودان، وذلك يشمل وقف جميع الهجمات على المراكز الصحيّة والمدارس والبنية التحتيّة للمياه والصرف الصحّي، حسب “العربية”.

اقرأ أيضا:

بايدن: العنف في السودان يمثل خيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية

عقوبات على مسؤولين

وتواصل المعارك في الخرطوم الخميس لليوم العشرين بين الجيش وقوات الدعم السريع في صراع على السلطة في السودان، فيما هدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين في حال عدم توقف الحرب.

اقرأ أيضا:

اشتباكات السودان.. اندلاع أعنف معارك منذ بدء الصراع في الخرطوم وحول القصر الجمهوري

وفي وقت سابق، كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تتوقع تدفق 860 ألف لاجئ من السودان.