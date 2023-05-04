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إبراز المكالمات الفائتة.. ميزة مرتقبة لواتساب على أندرويد
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إبراز المكالمات الفائتة.. ميزة مرتقبة لواتساب على أندرويد

إبراز المكالمات الفائتة.. ميزة مرتقبة لواتساب على أندرويد

إبراز المكالمات الفائتة.. ميزة مرتقبة لواتساب على أندرويد
٠٢:٤٦:٢٠ ص، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعتزم تطبيق المراسلة الشهير واتسآب، طرح ميزة جديدة ستبرز أسماء المكالمات الفائتة باللون الأحمر داخل علامة تبويب المكالمات.

وأبلغ WABetaInfo، موقع الويب الذي يتتبع التغييرات في إصدارات واتس آب، أن تطبيق المراسلة قد بدأ في طرح ميزة جديدة لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد.

ميزة جديدة في واتساب

وفي هذا السياق قد يلاحظ مستخدمو إصدار تحديث أندرويد بيتا رقم 2.23.10.4 شيئاً مختلفاً في علامة تبويب المكالمات. وعلى وجه الخصوص، يتم الآن تمييز اسم جهات الاتصال (أو رقم الهاتف، في حالة كانت المكالمة من جهة اتصال غير معروفة) باللون الأحمر في علامة تبويب المكالمات في حال فاتتك مكالمتهم.

وسيبرز التحديث الجديد بوضوح أسماء المكالمات الفائتة باللون الأحمر، مما يسهل على المستخدمين التعرف بسرعة على المكالمات التي فاتتهم. هذه الميزة الثانوية كانت متاحة على واتس آب لنظام iOS لعدة سنوات، ستكون متاحة لهواتف آندرويد.

الميزة قيد الاختبار

يشار إلى أن الميزة حالياً في مرحلة الاختبار ومتاحة لمختبري الإصدار التجريبي. ومن المتوقع أن يتم طرحها قريباً لمستخدمي أندرويد، بحسب موقع غادجيتس ناو.

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