جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في عدة تخصصات

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أعلنت جامعة طيبة توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة وفروعها بنظام التعاقد (بدوام كامل)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.