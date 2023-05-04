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جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في عدة تخصصات
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جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في عدة تخصصات

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في عدة تخصصات

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية في عدة تخصصات
٠١:٥٨:٥٢ ص، الجمعة، ١٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في الكلية التطبيقية بالمدينة المنورة وفروعها بنظام التعاقد (بدوام كامل)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

– المالية والمصارف والتأمين.
– الإدارة السياحية.
– إدارة وتنظيم الفعاليات.
– تقنية الاتصالات والمعلومات.
– إدارة سلسلة الامدادات.
– الصحة والسلامة المهنية.
– التسويق والإعلان.
– اللغة الإنجليزية (عام).
– العلوم الاكتوارية.

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كامل التفاصيل والتخصصات:
اضغط هنا

الشروط:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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