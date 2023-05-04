بعد استهداف بوتين.. هجوم بمسيرات على مصنع تكرير نفط روسي

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اندلع حريق، فجر أمس الخميس، في مصفاة إيلسكي للنفط، تقع على بعد 30 كم من عاصمة الإقليم مدينة كراسنودار، واشتعلت النيران في صهاريج بها منتجات نفطية في المصفاة وتم إخمادها بعد ساعتين ونصف الساعة.

هجوم بمسيرات

من جانبه، أشار حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، إلى أن المعلومات الأولية، لم تسفر الحادث عن وقوع إصابات ولا يوجد تهديد لسكان المنطقة المحيطة بالمصفاة، حسب “عكاظ”.

كما أفاد ممثل مديرية حالات الطوارئ الإقليمية بأن السبب، كان هجوما بطائرات بدون طيار، مبينا أن المصفاة تعرضت لهجوم بأربعة درونات جوية، تم إخماد الحريق وهناك درون لم ينفجر سيتم إبطال مفعوله قريبا.

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روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين

وفي سياق مواز، نفت أوكرانيا، أول أمس الأربعاء، التورط في الهجوم الأخير على الرئاسة الروسية (الكرملين) بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها لا تستخدم قدراتها العسكرية لمهاجمة دول أخرى.

ندافع ولا نهاجم

وقال سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس زيلينسكي صرح مرارًا وتكرارًا أن بلاده توجه جميع القوات والقدرات المتاحة لتحرير أراضيها، وليس لمهاجمة الدول الأجنبية”، حسب وكالة “Ukrinform” الحكومية.

وعند سؤاله حول ادعاءات موسكو أنها أحبطت هجومًا بطائرات دون طيار في العاصمة الروسية تقف خلفه كييف: “ليس لدينا معلومات حول ما توصف بالهجمات الليلية على الكرملين”.

انفجارات كييف

وميدانيا، دوت انفجارات، مساء أمس الخميس، في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما فعلت السلطات حالة التأهب الجوي، وأظهرت لقطات طائرة مسيرة فوق القصر الرئاسي، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها، حسب “العربية”.

وأصدرت السلطات الأوكرانية إنذاراً من الغارات الجوية لكييف والمنطقة المحيطة، وسمع شهود نيران مدافع صغيرة وانفجارات في العاصمة. وسمع شهود طلقات نارية وانفجارات متكررة بالقرب من وسط المدينة، كما شاهد آخرون مسيّرة في سماء العاصمة الأوكرانية كانت الدفاعات الجوية تحاول إسقاطها.

الأمن القومي الأمريكي

ورسميا، كذّب المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، مزاعم روسيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين كاذبة.

وأورد: “يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة غير ضالعة في هذا، أياً كان ما حدث، فنحن غير متورطين فيه، لا علاقة لنا بهذا”.