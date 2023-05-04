المحكمة الإدارية تلزم وزارة الصحة بقبول التطوع بنظام سهل لهذه الأعوام

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن المحكمة الإدارية أصدرت حكما لصالح أحد منسوبي وزارة الصحة، ألزم الوزارة على قبول التطوع بدون شرط الموافقة بنظام سهل للأعوام 2019-2020م.

نص حكم المحكمة

وأفادت المحكمة أنه لا يجوز تطبيق النص النظامي اللاحق على الفعل السابق.

وأوضحت في نص الحكم أن: “الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه ولا ينال من ذلك ما قد يقال من أن المدعي لم يحقق شرط الخطاب الرسمي بموجب نظام سهل”.

وتابعت: “فإن هذا الشرط جاء لاحقاً لاستحقاق المدعي البدل، حيث صدر الشرط بموجب التعميم المؤرخ في ١٤٤٣/٣/٢٢هـ الموافق ،۲۰۲۱/۱۰/۲۸م، والمقرر قضاء أنه من غير الجائز تطبيق النص النظامي اللاحق على الفعل السابق”.

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اعتماد مدونة التفتيش القضائي وإعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا

مدونة التفتيش القضائي

وفي سياق آخر، رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض في وقت سابق، جلسة مجلس القضاء الإداري، بحضور أعضاء المجلس.

وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، إن المجلس اعتمد مدونة التفتيش القضائي لعامي 1441 – 1442، إضافة إلى إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتشكيل دوائر عدد من المحاكم.